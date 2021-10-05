В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии в центре Петрозаводска (ФОТО)

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 отвлекся от управления и протаранил несколько автомобилей на проспекте Ленина.

Напомним, сегодня в 17.59 на проспекте Ленина в Петрозаводске произошло массовое ДТП. Вылетевший на запрещающий сигнал светофора на перекресток Ленина-Антикайнена автомобиль протаранил несколько стоящих на полосе встречного движения машин.

Как нам сообщили в ГИБДД, аварию спровоцировал 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, который, по предварительным данным, отвлекся от управления и выехал на «красный».

Всего в аварии повреждения получили 6 автомобилей.

За медицинской помощью обратились два человека — водитель, спровоцировавший аварию, и пассажир одного из автомобилей. Помощь была оказана на месте. Госпитализация, также по предварительным данным, никому не потребовалась.

Причины и последствия аварии на данный момент уточняются.