В ГИБДД сообщили подробности жесткого ДТП с Infiniti на мосту в Петрозаводске

За рулем автомобиля, перевернувшегося на Советском мосту в воскресенье, находился 34-летний водитель.

Напомним, в минувшее воскресенье, 17 октября, в 05.30 утра на улице Правды произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti. По словам очевидцев, Infiniti пронесся мимо прохожих на большой скорости, а через 5 секунд были слышны сильный удар и скрежет металла. На Советском мосту оказался разбитый кроссовер. Для ликвидации происшествия привлекались 16 пожарных и 5 единиц техники

По информации Госавтоинспекции Карелии, 34-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Пострадали два человека – водитель и его 34-летний пассажир.