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В ГИБДД сообщили подробности жесткого ДТП с Infiniti на мосту в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:48, 18 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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За рулем автомобиля, перевернувшегося на Советском мосту в воскресенье, находился 34-летний водитель.

Напомним, в минувшее воскресенье, 17 октября, в 05.30 утра на улице Правды произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti.  По словам очевидцев, Infiniti пронесся мимо прохожих на большой скорости, а через 5 секунд были слышны сильный удар и скрежет металла. На Советском мосту оказался разбитый кроссовер. Для ликвидации происшествия привлекались 16 пожарных и 5 единиц техники

По информации Госавтоинспекции Карелии, 34-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Пострадали два человека – водитель и его 34-летний пассажир.

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Комментарии

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нетюлень
2021-10-18 14:29:08
Главное, что люди не пострадали.
Саныч
2021-10-18 12:37:22
Ну хорош бухать за рулем. Правила кровью написаны.
Кир
2021-10-18 12:02:32
Для статистики нужна национальность водителя.
Русский
2021-10-18 10:51:13
Под вискарем ? Березу не сломали и то хорошо
Гость
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