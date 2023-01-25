В Гильдии риелторов Карелии считают искусственными нынешние цены на жилье

По словам президента Гильдии риелторов Карелии Илья Политова, рост цен в конце 2022 года выглядит странным на фоне снижения спроса.

Количество сделок у риелторов за год сократилось примерно на 20%, но цены все равно продолжали расти.

— Сейчас идет снижение стоимости только вторичного жилья, — говорит Политов. — Оно все летит на снижение цены. Стоят новостройки. Они пока не сбавляют цену. Почему, я не понимаю. Мы единственный, наверное, регион, где такая ситуация. С Вологодской областью, если сравнить, там уже давно упали цены на «первичку». Если брать Санкт-Петербург или Псков, новостройки тоже упали в цене. У нас держатся до сих пор. С чем это связано? Я думаю, что цены держат искусственно. Но это мое личное мнение.

Как изменились цены на жилье в столице Карелии, и чего ждать от рынка недвижимости в ближайшем будущем, читайте в статье: «Цены на жилье в Петрозаводске: ожидания и реальность».