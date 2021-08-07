В городе горняков в Карелии ковидных больных попросили не гулять по родильному отделению и не разносить заразу

Межрайонная больница Костомукши обратилась к коронавирусным больным и их родственникам с просьбой не нарушать режим и не подвергать заражению опасной инфекцией других пациентов.

В связи с участившимися случаями нарушения больничного режима пациентами инфекционного отделения Межрайонной больницы Костомукши и их родственниками лечебное учреждение выпустило обращение.

В обращении говорится, что первое инфекционное отделение, в котором лежат больные COVID-19, расположено отдельно от основных корпусов больницы, оно изначально спроектировано именно так для того, чтобы больные с особо заразными инфекционными заболеваниями не пересекались с другими больными, персоналом и посетителями. Второе инфекционное отделение организовано на базе детского отделения с той же целью. Сейчас, во время пандемии, силами МЧС вокруг отделений установлены ограждения, но, несмотря на это, пациенты инфекционных отделений, уже выздоравливающие, выходят на улицу и гуляют по территории больницы, игнорируя требования медицинского персонала.

«Мы понимаем, что постоянно находиться в закрытой палате тяжело, особенно в хорошую погоду, поэтому больным разрешено выходить на улицу, но только в пределах огороженной территории. Покидать эту территорию и контактировать с посторонними людьми категорически запрещено. Более того, так как вы заведомо являетесь переносчиком особо опасной инфекции, вы знаете о своем диагнозе и совершаете эти действия осознанно, к вам может быть применено административное наказание. Мы не хотим прибегать к таким мерам, мы верим в ваше благоразумие, и поэтому просим вас подумать о том, что вы делаете, и какой опасности вы подвергаете других людей, когда идете гулять, например, к родильному отделению», — сказано в обращении к ковидным больным.

Второй момент, на который обратила внимания администрация больницы: посещение инфекционных больных строго запрещены. Но, как указано в обращении, несмотря на запреты, родственники все равно приезжают к отделениям, общаются, близко контактируют с больными и даже привозят детей. На замечания персонала многие такие посетители отвечают фразами вроде «Никакого ковида не существует!», несмотря на то, что их же близкие, которых они и пришли навещать, всего несколько дней назад не могли дышать без помощи аппарата ИВЛ.

!Помните, своими действиями вы провоцируете рост заболеваемости в городе. Вы можете заразиться сами, или просто привезти вирус на своей одежде и заразить других людей, например, в магазине. Статистика заболеваемости среди детей на данный момент самая высокая за все время пандемии. Подумайте, пожалуйста, что когда вы привозите ребенка в инфекционное отделение, он может заразиться, а затем заразить и других детей на игровой площадке. Подобное поведение со стороны посетителей недопустимо!, -предупреждают врачи.

Если ваш родственник или друг лежит в больнице:

- общайтесь с родственниками по телефону, через мессенджеры и видео

- если ребенок соскучился, включите ему видео-связь или научите его ей пользоваться

- если уж вы приехали к зданию, то не заходите за ограждения, а пациент пусть за них не выходит, соблюдайте дистанцию, поговорите на расстоянии, не допускайте физических контактов, объятий и др.

- если вы принесли что-то для пациента, не нужно передавать ему прямо в руки, на этот случай процедура такая: вы подписываете пакет, указываете отделение, номер палаты, ФИО больного и оставляете его на вахте центрального входа больницы (для второго инфекционного отделения), либо через центральный вход инфекционного отделения.