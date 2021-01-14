Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экскаватор сбил пешехода в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
14.01.2021 16:35
Морозы продолжат властвовать в Карелии 1
14.01.2021 17:00
Жители многоквартирного дома в Петрозаводске уже пять дней сидят без воды из-за морозов 6
14.01.2021 15:55
Умер основатель журнала "Ералаш" Борис Грачевский 2
14.01.2021 23:13
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке
Новое
Сегодня 14:16

В городе Карелии, где произошла авария на водопроводе, ищут волонтеров для доставки воды пенсионерам

Новости. Общество
13:55, 15 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Волонтёрско-БлаготворительноеДвижение Питкяранта"
Загрузка...

В Питкяранте срочно требуется помощь волонтеров со своим транспортом для доставки воды во дворы пенсионеров и инвалидов.

Как пишут в паблике "Волонтерско-Благотворительное Движение Питкяранта", водовозки, которые осуществляют подвоз воды в городе, не справляются, пенсионеры и другие маломобильные граждане остаются без воды.

"Пожалуйста, у кого есть машина и канистры/бутыли, привезите воды во дворы, где по графику нет подвоза и где много пенсионеров. Это, в первую очередь, улица Ленина. Туда вчера водовозка так и не доехала", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, ситуация с подвозом воды в Питкяранте критическая.

"Есть 2 машины. Одна ездит по домам, вторая - по соцобъектам. Как только 2 освободится, будет составлен график довоза воды на остальные дома. Социальные службы уже работают для ковидных больных. В остальном горожанам нужно помогать друг другу", - пишут в паблике.

Напомним, авария на сетях в Питкяранте произошла 14 января. Город остался без воды. Сегодня, 15 января, в городе начали срочно строить новый водопровод.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бритва
2021-01-15 14:27:02
вот очень хороший случай представился для яблочников и коммуняк местных, фуксистов и агрикалчанутых, чтобы помочь людям. Но они отсидятся в теплых квартирах, а в конце года будут ... рвать на части и орать, что они хорошие
Врунов
2021-01-15 14:11:30
Навальнятам это неинтересно. Они к встрече берлинского пациента готовятся
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»