В городе Карелии, где произошла авария на водопроводе, ищут волонтеров для доставки воды пенсионерам

В Питкяранте срочно требуется помощь волонтеров со своим транспортом для доставки воды во дворы пенсионеров и инвалидов.

Как пишут в паблике "Волонтерско-Благотворительное Движение Питкяранта", водовозки, которые осуществляют подвоз воды в городе, не справляются, пенсионеры и другие маломобильные граждане остаются без воды.

"Пожалуйста, у кого есть машина и канистры/бутыли, привезите воды во дворы, где по графику нет подвоза и где много пенсионеров. Это, в первую очередь, улица Ленина. Туда вчера водовозка так и не доехала", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, ситуация с подвозом воды в Питкяранте критическая.

"Есть 2 машины. Одна ездит по домам, вторая - по соцобъектам. Как только 2 освободится, будет составлен график довоза воды на остальные дома. Социальные службы уже работают для ковидных больных. В остальном горожанам нужно помогать друг другу", - пишут в паблике.

Напомним, авария на сетях в Питкяранте произошла 14 января. Город остался без воды. Сегодня, 15 января, в городе начали срочно строить новый водопровод.