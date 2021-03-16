В городе на севере Карелии женщины не любят платить алименты наравне с мужчинами

Суд в Беломорске наказал за неуплату алиментов шесть женщин и столько же мужчин, рассказали на сайте судебной инстанции.

Беломорский районный суд в 2020 году рассмотрел 12 уголовных дел о неуплате алиментов без уважительных причин, что составило 11% от общего числа уголовных дел.

В итоге по всем этим делам был вынесен обвинительный приговор. В двух случаях приговоры были обжалованы, но оба раза суд апелляционной инстанции оставлял их без изменения.

Каждый раз суд назначал наказание в виде исправительных работ, в трех случаях условно с испытательным сроком.

Трое из осужденных уже ранее привлекались к ответственности по данной статье.

Что характерно, среди осужденных одинаковое количество женщин и мужчин – по шесть человек, причем среди среди первых преобладают люди более возрастные: 5 из 6 женщин старше 34 лет.

В основном "алиментщики" – люди безработные и злоупотребляющие спиртными напитками, но встречаются и исключения.