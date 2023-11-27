В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили о запрете стоянки на набережной

За несоблюдение требований грозит штраф и эвакуация транспорта.

На набережной Ла-Рошель по средам запрещена стоянка транспортных средств, сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сотрудники напомнили водителям, что на набережной Ла-Рошель установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» с информационными табличками.

За несоблюдение требований, предписанных данным знаком, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей, а также эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку, предупредили в источнике.