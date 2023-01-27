В Госдуме обсуждают законопроекты об отсрочках от призыва по мобилизации

В первую очередь, речь идет о семьях с детьми-инвалидами и о многодетных семьях.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законопроектами об отсрочках от призыва по мобилизации продолжается, идет согласование, пишет «Интерфакс».



«Работа продолжается, и она не останавливалась, идет согласование. Все вопросы мы держим на контроле», - написал Картаполов в своем телеграм-канале в субботу.



Он сообщил, что в настоящее время в «законодательном пакете» комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме.



«Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания», - отметил глава комитета.



Напомним, также в Госдуму РФ внесли законопроект, упрощающий участникам спецоперации регистрацию детей.



