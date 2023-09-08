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В Госдуме оценили идею провести ротацию мобилизованных

Новости. Общество
20:30, 08 Сентября 2023
фото: © logos44.ru

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Генерал-лейтенант рассказал, за счет кого планируется заменить призванных на СВО россиян.

Ротация призванных на специальную военную операцию (СВО) россиян не будет производиться за счет новой мобилизации. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram. Его слова цитирует Лента.ру.

Так он прокомментировал намерение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко обратиться в Минобороны с вопросом о ротации мобилизованных жителей региона.

Гурулев поинтересовался, за счет чего должна производиться ротация, с предложением провести которую выступил глава Ленобласти. «Новой мобилизации точно не будет», — подчеркнул генерал, указав, что такая мера показала бы свою неэффективность.

При продолжении мобилизации «людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу», — пояснил Гурулев. Для пополнения находящихся в зоне СВО подразделений идет набор контрактников, напомнил он.

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