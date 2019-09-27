Подписаться
Новости. Общество
22:00, 27 Сентября 2019
фото: pixabay

В Госдуме оценили идею выплачивать деньги домохозяйкам

Загрузка...

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию "домохозяйка" и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума.

Но депутаты также выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать, пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на председателя комитета Ярослава Нилова. 

"Что касается введения такого понятия, как "домохозяйка", то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Таких случаев немало: когда мама продолжает работать, а отец находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть надо говорить о гендерном равенстве – профессия "домохозяин", "домохозяйка". Надо понимать, что у нас страховая пенсионная система такова, что баллы все равно начисляются за нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня для назначении пенсии не так важен стаж, как важно количество заработанных страховых баллов. В том случае, если человек не работает, за него никто ее платит взносы, и предлагается, чтобы платило государство, то государство, как мы видим, исходя из практики рассмотрения подобных проектов, на это сейчас идти не готово", – пояснил Нилов.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, комментируя данную инициативу, высказался за возвращение в законодательство наказания за тунеядство.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
26.09.2019, 12:18
Нашли тело главы банка, через который отмывали деньги на строительство дорог в Карелии
21.09.2019, 13:40
Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)
20.09.2019, 07:25
Медведь пробежал по деревне в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:16
Капитал
Въезжай и живи
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
Карелфарму – 100 лет!
Сегодня 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 5
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
25.09.2019 15:53
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 5
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 6
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 12:04
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»