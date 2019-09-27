В Госдуме оценили идею выплачивать деньги домохозяйкам

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию "домохозяйка" и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума.

Но депутаты также выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать, пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на председателя комитета Ярослава Нилова.

"Что касается введения такого понятия, как "домохозяйка", то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Таких случаев немало: когда мама продолжает работать, а отец находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть надо говорить о гендерном равенстве – профессия "домохозяин", "домохозяйка". Надо понимать, что у нас страховая пенсионная система такова, что баллы все равно начисляются за нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня для назначении пенсии не так важен стаж, как важно количество заработанных страховых баллов. В том случае, если человек не работает, за него никто ее платит взносы, и предлагается, чтобы платило государство, то государство, как мы видим, исходя из практики рассмотрения подобных проектов, на это сейчас идти не готово", – пояснил Нилов.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, комментируя данную инициативу, высказался за возвращение в законодательство наказания за тунеядство.