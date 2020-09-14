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В Госдуме предложили разрешить россиянам управлять автомобилем с 16 лет

Новости. Общество
20:40, 14 Сентября 2020
фото: Donat Sorokin/TASS
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

Депутат Василий Власов направил письмо на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. Об этом сообщает "RT".

В своём обращении законодатель отметил, что молодые люди в возрасте 16—17 лет уже могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.

"Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев", — говорится в обращении.

Власов добавил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, обеспечивать себя, стать самостоятельным в финансовом плане.

С 1 января 2020 года в России вступили в силу поправки к правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, согласно которым учиться водить легковой автомобиль и грузовик теперь можно с 16 лет.

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