В Госдуме предложили внушать о вреде алкоголя при помощи рекламы

Новости по теме
Загрузка...
В интернете и на телевидении надо распространять короткие видеоролики о вреде алкоголя и табака.
С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщают "Известия".
Как пояснил депутат, длина подобных роликов может быть от 10 до 15 секунд. В первую очередь проводить такую антипропаганду необходимо среди молодежи.
"Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака", — уверен парламентарий.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
09.01.2019, 15:41
09.01.2019, 11:15
09.01.2019, 15:34
Аналитика
14.01.2019 12:12
Обществоведение
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
09.01.2019 15:08
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии