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Новости. Общество
22:00, 14 Января 2019
фото: goodfon/Antanasc

В Госдуме предложили внушать о вреде алкоголя при помощи рекламы

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В интернете и на телевидении надо распространять короткие видеоролики о вреде алкоголя и табака.

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщают "Известия".

Как пояснил депутат, длина подобных роликов может быть от 10 до 15 секунд. В первую очередь проводить такую антипропаганду необходимо среди молодежи.

"Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака", — уверен парламентарий.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-01-14 22:57:28
Лучше бы крутили ролики о пользе воды, во всех палатах.
однозначно
2019-01-14 22:48:16
Похоже, что в Госдуме придумали свой Закон единства и борьбы противоположностей. Запасаемся попкорном.
David
2019-01-14 22:21:33
Алкоголизм это болезнь, причиной которой чаще всего является дипрессия. Роликами тут не поможешь.
Гость
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