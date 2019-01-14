В Госдуме предложили внушать о вреде алкоголя при помощи рекламы

В интернете и на телевидении надо распространять короткие видеоролики о вреде алкоголя и табака.

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщают "Известия".

Как пояснил депутат, длина подобных роликов может быть от 10 до 15 секунд. В первую очередь проводить такую антипропаганду необходимо среди молодежи.

"Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака", — уверен парламентарий.