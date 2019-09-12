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Новости. Общество
21:05, 12 Сентября 2019
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

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Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов повторно внес в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести уголовное наказание для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан, а также своих коллег.

"Предлагаемый законопроект устанавливает уголовную ответственность за оскорбление, совершенное должностным лицом. Объектом данного преступления является честь и достоинство гражданина. Потерпевшими в предлагаемом законопроекте являются как частные лица, так и должностные лица, претерпевшие унижение чести и достоинства от своих "коллег по цеху"", - говорится в пояснительной записке.

За оскорбление, совершенное должностным лицом при исполнении им своих служебных обязанностей в отношении другого лица, предлагается наказывать штрафом от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

За оскорбление со стороны чиновника в ходе публичного выступления или в СМИ предлагается ввести штрафы от 1 до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года.

Если оскорбление совершено госслужащим или главой органа местного самоуправления с применением насилия или с угрозой его применения, причинением тяжких последствий, проектом предусматривается лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В повторно внесенный пакет документов прилагается отзыв правительства на проект. Кабинет министров его не поддержал, следует из отзыва кабмина, передает РИА Новости.

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Комментарии

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Андрей
2019-09-12 21:14:27
Хороший законопроект
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