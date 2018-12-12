В Госдуму внесен законопроект о штрафах за распространение недостоверных новостей

В Государственную думу внесен пакет законопроектов, который запрещает публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка.

Документ подготовил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями, сообщает "Медуза".

Первый законопроект вносит поправки в законы "О СМИ" и "Об информации". Он позволяет блокировать недостоверные новости, опубликованные в интернете.

Второй документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях. За распространение недостоверной информации в СМИ или интернете вводятся штрафы в 3-5 тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до миллиона рублей для компаний.

"Предлагаемая инициатива продолжает политику обеспечения информационной безопасности, защиты законных прав личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободу информации", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.