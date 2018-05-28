В кинотеатре "Премьер" смогут показывать 3D кино после обновления оборудования

В Петрозаводске обновили большой зал кинотеатра "Премьер", новая аппаратура установлена в рамках федеральной программы помощи малым городам с населением до 500 тыс. человек.

Методист центра рассказала о том, какой путь прошел кинематограф от пленочной аппаратуры до цифровой. Также зрители узнали историю организации системы кинопроката в Карелии, о том, какие кинотеатры и когда были открыты в Петрозаводске.

Директор "Премьера" рассказал, как устанавливали новое цифровое оборудование. Теперь благодаря новому цифровому кинопроектору зрители всех возрастов могут смотреть фильмы в формате 2D и 3D.

Мероприятие завершил новый документальный научно-познавательный фильм режиссера Юлии Киселевой "Мозг. Вторая Вселенная".

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