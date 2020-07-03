В июне шестерых жителей Карелии осудили за экстремизм, среди нарушителей – подросток

Местные жители были привлечены к административной ответственности за распространение экстремистских материалов, за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, а также за возбуждение ненависти либо вражды.

Материалы выявлены и направлены в суды сотрудниками МВД, УФСБ и ПУ ФСБ по Республике Карелия, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет| Республика Карелия".



Олонецкий и Прионежский районные суды назначили мужчинам штрафы по одной тысяче каждому.

А Сегежский районный суд оштрафовал нарушителя на пять тысяч рублей.

3 июня Костомукшский городской суд также приговорил местного жителя к штрафу в размере 1 тысячи рублей.

А администрации Кондопожского муниципального района рассмотрела административный материал в отношении 17-летнего подростка.

Больше всего досталось жителю Петрозаводска – его штраф составил 10 тысяч рублей.



Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 25 жителей Карелии, в отношении которых было составлено 29 административных материалов.

Ранее сообщалось, что экс-кандидата на пост главы поселения в Карелии обвиняют в экстремизме.