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Экс-кандидата на пост главы поселения в Карелии обвиняют в экстремизме

Новости. Общество
09:56, 30 Июня 2020
фото: © gettyimages.com
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Житель Петрозаводска предстанет перед судом по террористической и экстремистской статьям.

Второй Западный окружной военный суд принял в производство уголовное дело в отношении жителя Петрозаводска Игоря Россихина, которого обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использование сети "Интернет") и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия.

Россихин был зарегистрированным кандидатом на досрочные выборы главы Михайловского сельского поселения Олонецкого района, которые проходили 8 сентября 2019 года, кандидат был выдвинут от партии ЛДПР.

Также он был судим за дачу взятки. Судимость погашена в октябре 2008 года.

Ранее военный суд приговорил жителя карельского поселка Надвоицы к штрафу в 350 тысяч рублей по "террористической" статье.

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Комментарии

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2020-06-30 10:03:16
Щас либерастня завизжит и начнет питицию составлять.
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