В историческом здании в самом центре Петрозаводска заменят коммуникации

В доме по проспекту Ленина в Петрозаводске отремонтируют электропроводку, сети водоснабжения и канализации.

В 2023 году в историческом здании на проспекте Ленина, 22-А в Петрозаводске должны полностью заменить электропроводку с установкой электрощитов, отремонтировать сети водоснабжения и канализации.



Об этом говорится в сообщении паблика «Фонд государственного имущества РК». Здание 1926 года постройки включено в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Помещения на льготных условиях арендует малый бизнес, добавили в фонде.



В конце 2022 года в этом доме выполнили косметический ремонт санузлов, рассказали в паблике. Напомним, ранее мы сообщали о том, что исторический «Дом Лузгина» в Петрозаводске владелец должен ремонтировать самостоятельно.