В Избиркоме рассказали, сколько жителей Карелии смогут поучаствовать в дистанционном голосовании

Подать заявление на участие в ДЭГ могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Более 415 тысяч человек, учтенных в карельском регистре избирателей, имеют подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Это дает им возможность поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих президентских выборах, заявил в эфире проекта «ЦУР объясняет» председатель Избиркома республики Алексей Бахилин.

Подать заявление на участие в ДЭГ можно будет с 29 января по 11 марта. Дистанционный способ голосования будет использоваться в Карелии не впервые: он уже применялся минувшей осенью на муниципальных выборах в трех округах республики – Беломорском, Сегежском и Питкярантском. Кроме того, Карелия дважды участвовала в федеральной тренировке системы ДЭГ.

Алексей Бахилин подчеркнул, что ДЭГ будет использоваться в республике наряду с традиционной формой голосования на участках. При этом дистанционный формат очень удобен, поскольку позволяет отдать голос с помощью телефона или планшета, не выходя из дома или находясь в другом удобном месте. В то же время ДЭГ доказало свою безопасность.

«Это абсолютно безопасно с точки зрения как сохранности сведений о том, как гражданин голосует, так и сохранности всех персональных данных: портал голосования не обрабатывает персональные данные, обрабатывается только бюллетень. Эти сведения в зашифрованном виде предоставляются уже для обработки», - отметил председатель Избиркома.

Выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Карелия вошла в число 29 регионов, в которых наряду с традиционным голосованием будет применяться дистанционное электронное голосование.