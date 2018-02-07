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Новости. Общество
14:30, 07 Февраля 2018

Минсоцзащиты Карелии объяснило, как получить новые выплаты на первого ребенка

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Министерство социальной защиты Карелии заявило о первых обращениях граждан за ежемесячными выплатами на рождение первенца.

По данным на7 февраля в центры социальной работы Карелии поступило 11 заявлений от семей, рассчитывающих получить ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на министра соцзащиты Ольгу Соколову.

"Мы ожидаем, что уже на следующей неделе первая выплата состоится",- заявила министр Соколова.

По словам руководителя Минсоцзащиты, с 1 января по 2 февраля на территории республики родилось 206 первенцев. Министр считает, что многие семьи пока не обратились за получением финансовой помощи, поскольку погрузились в первоочередные хлопоты, связанные с рождением ребенка.

Ежемесячная выплата в Карелии, которую могут получить семьи с низким среднедушевым доходом, равна  11978 руб. Сумма соответствует величине прожиточного минимума на ребенка за второй квартал минувшего года. 

Как получить выплату, читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-07 18:00:52
Кстати, а почему опять задерживают денежную компенсацию ветеранам труда за оплату ЖКУ ? Я всегда поддерживаю любые решения правительства, направленные на рост социальной напряженности в обществе, но когда дело касается моего личного кармана, то я категорически против.
Гость
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