Минсоцзащиты Карелии объяснило, как получить новые выплаты на первого ребенка

Министерство социальной защиты Карелии заявило о первых обращениях граждан за ежемесячными выплатами на рождение первенца.

По данным на7 февраля в центры социальной работы Карелии поступило 11 заявлений от семей, рассчитывающих получить ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на министра соцзащиты Ольгу Соколову.

"Мы ожидаем, что уже на следующей неделе первая выплата состоится",- заявила министр Соколова.

По словам руководителя Минсоцзащиты, с 1 января по 2 февраля на территории республики родилось 206 первенцев. Министр считает, что многие семьи пока не обратились за получением финансовой помощи, поскольку погрузились в первоочередные хлопоты, связанные с рождением ребенка.

Ежемесячная выплата в Карелии, которую могут получить семьи с низким среднедушевым доходом, равна 11978 руб. Сумма соответствует величине прожиточного минимума на ребенка за второй квартал минувшего года.

Как получить выплату, читайте в материале издания.