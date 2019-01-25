В Карелии 17 пожарных тушили горящее здание

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Пожар произошел в Чалне 24 января, площадь повреждения - 200 кв м, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.03 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и Петрозаводск в составе 17 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Чална на ул. Школьной, 45. В 21.00 пожар ликвидирован.
В результате огонь уничтожил здание на площади 200 кв м.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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