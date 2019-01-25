В Карелии 17 пожарных тушили горящее здание

Пожар произошел в Чалне 24 января, площадь повреждения - 200 кв м, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.03 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и Петрозаводск в составе 17 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Чална на ул. Школьной, 45. В 21.00 пожар ликвидирован.

В результате огонь уничтожил здание на площади 200 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.