В Карелии 2-летняя девочка выпала из окна

В Сортавале маленький ребенок госпитализирован после падения со второго этажа, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительным данным, 14 июля в Сортавале 2-летняя девочка, находясь в детской комнате квартиры, расположенной на втором этаже, забралась на подоконник и выпала из окна. Девочка с травмами госпитализирована.

По предварительной информации семья на учете в органах системы профилактики не состоит. В настоящее время следователями проводятся проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Вместе с этим, следственное управление обращает внимание родителей на то, что падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности.