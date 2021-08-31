В Карелии 230 осужденных сядут за парты

В новом учебном году в школу отправятся 230 осужденных, сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительных колониях и следственных изоляторах республики завершены мероприятия по подготовке к новому учебному году. Проведены косметические ремонты помещений учебных классов, оборудования и мебели, приобретены канцелярские принадлежности.

В учреждениях сформированы списки осужденных для посещения школы. В новом учебном году за парты сядут 230 учеников. Кроме того, организован учебный процесс для 5 несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах региона.

Как отметили в УФСИН, преподаватели делают все возможное, чтобы их выпускники-осужденные получили прочные знания, которые помогут оступившимся выбрать правильный жизненный путь. Кроме того, в учреждениях организована возможность получения рабочих специальностей на базе профессиональных училищ, а также получение высшего образования.

В ведомстве напомнили, исправительных учреждениях в обязательном порядке организуется получение общего образования осужденными до 30 лет. Лица более старшего возраста также могут получить образование, но уже по желанию.

Ранее психолог помогла рецидивистам в колонии Карелии сформировать ценности жизни.