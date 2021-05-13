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В Карелии 250 человек убирают с ж/д путей упавшие вагоны (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:05, 14 Мая 2021
фото: Служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.
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Специалисты Октябрьской железной дороги продолжают восстановительные работы на станции Заделье в Кондопожском районе, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Так, 13 мая в 18.28 был поднят последний поврежденный вагон. В ходе ликвидации последствий схода были проведены мероприятия по подъему подвижного состава, продолжается работа по восстановлению целостности верхнего строения пути, стрелочных переводов и контактной сети, после чего пропуск грузовых и пассажирских поездов через станцию будет организован в штатном режиме.

В восстановительных работах задействовано порядка 250 человек с привлечением специализированной техники, в числе которой краны восстановительных поездов, бульдозер, гидравлическое оборудование.

Напомним, 12 мая в 13.28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. В результате произошедшего движение на участке "Петрозаводск – Медвежья Гора" временно приостановлено.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

В ОАО «РЖД» организован штаб по ликвидации последствий схода, на месте работают восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о движении поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

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