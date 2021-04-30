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В Карелии 27-летний племянник обокрал родного дядю, чтобы оплатить свои долги

Новости. Криминал
12:30, 01 Мая 2021
фото: © shutterstock.com
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В Питкяранте племянник украл у дяди телефон и отдал знакомому в счет долга, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился 51-летний горожанин. Он сообщил, что стал жертвой преступления - у него похитили телефон стоимостью около 4 тысяч рублей.

Мужчина проживает со своим племянником. В один из дней он ушел на прогулку, забыв телефон на тумбочке в прихожей. Вернувшись домой, гаджет там не обнаружил, а родственник заверил, что к пропаже не имеет отношения. Однако полицейские установили обратное, и 27-летний гражданин сознался в содеянном. Как выяснилось, телефон молодой человек отдал знакомому в счет погашения долга. Впоследствии полицейские изъяли гаджет.

В отношении племянника потерпевшего возбудили уголовное дело о краже, которое в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку грозит до двух лет колонии.

Ранее ребенок в Петрозаводске взял чужой телефон и стал фигурантом уголовного дела.

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Комментарии

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кир
2021-05-01 12:39:18
Выбрали пепси - вот и результат.((
Гость
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