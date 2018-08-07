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Новости. Криминал
14:16, 07 Августа 2018

В Карелии 37-летний мужчина совершил кражу, его подельником стал подросток


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У жителя Кондопоги обокрали гараж, в совершении преступления заподозрили 37-летнего мужчину и его несовершеннолетнего знакомого.

Как рассказали в карельском МВД, на двери гаража был взломан замок, а из бокса похищено имущество на общую сумму 26 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

"В ходе его расследования оперативники установили подозреваемых в краже. Ими оказались 37-летний житель города бумажников и его несовершеннолетний знакомый. Как выяснили сотрудники полиции, находясь в гаражном кооперативе, подельники примечали боксы, в  которые нечасто приходят хозяева. В один из таких и решили проникнуть, сбив навесной замок", - отметили в министерстве.

Добычей злоумышленников стали пылесос, набор зимних удочек, два ледобура и одежда для рыбалки. Все украденное они перенесли в принадлежащий им гараж, расположенный неподалеку.

"Часть вещей подозреваемые сбыли, а приглянувшиеся им ледобуры и одежду оставили для личного пользования. Все это было обнаружено сотрудниками полиции и изъято. Став фигурантами уголовного дела, подозреваемые находятся на подписке о невыезде", - заключили в МВД. 

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