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В Карелии 48-летняя женщина обокрала собутыльника, потратив деньги на коммуналку

Новости. Криминал
10:51, 23 Сентября 2021
фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин

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Житель Медвежьегорского района пригласил к себе приятельницу и остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 48-летней жительницы одного из поселков Медвежьегорского района. По версии полиции, она обокрала знакомого.

Потерпевший — 58-летний сельчанин — обратился в полицию в середине сентября и рассказал о пропаже сбережений. Мужчина недосчитался денег после встречи с приятельницей — он пригласил женщину в гости, а в ходе застолья несколько раз просил ее сходить в магазин за спиртным, давая ей деньги.

Завершился вечер тем, что заявитель отправился спать, а наутро не обнаружил ни 5 тысяч рублей, ни знакомой.

Женщина дала признательные показания и рассказала, что потратила похищенную сумму на оплату коммунальных услуг и продукты питания. Она раскаялась в содеянном и обязалась возместить ущерб. Теперь фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

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