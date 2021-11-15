В Карелии 60 детей за сутки заразились коронавирусом

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Карелии заразились 9 618 детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения, за минувшие сутки в Карелии выявлены 279 инфицированных COVID-19. Из них 60 – это дети. Из числа инфицированных 272 не были привиты.

На 21 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 81 113 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9 618 детей.

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей в Карелии произошел за счет самых маленьких, сообщили ранее в региональном Управлении Роспотребнадзора.







