В Карелии 66 заболевших ОРВИ попали в больницу на новогодних каникулах

Более 5 тысяч жителей республики заболели ОРВИ и гриппом за первую неделю нового года.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю в республике выявлено 5276 случаев острой респираторной вирусной инфекции и гриппа. Показатель заболеваемости составляет 86,6 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 67,6%.

Чаще всего болеют дети. Так, самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет: 246,6, 255,7, 147,5 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за первую неделю года зарегистрировано 3638 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составляет 129,6 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 46,6%.

За минувшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов и гриппа выделено 19 вирусов гриппа А, в том числе 4 грипп A(H1N1)pdm2009.

В больницы с диагнозом ОРВИ попали 66 человека. Неделей ранее госпитализирован был 61 пациент.

Как отмечают в Роспотребнадзоре Карелии, снижение заболеваемости в республике обусловлено снижением обращаемости населения за медицинской помощью в праздничные дни.

Напомним, на прошлой неделе было выявлено 12 280 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.