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В Карелии 685 семей направили материнский капитал на оплату детских садов

Новости. Общество
10:40, 08 Ноября 2024
фото: © Людмила Корвякова

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Родители могут оплатить услуги по содержанию и образованию детей как в государственных детских садах, так и в частных или у индивидуальных предпринимателей.

В Карелии 685 семей направили средства материнского капитала на оплату детских садов, сообщили в паблике Сегежского округа.

Как отметили в источнике, оплата образования детей — одно из популярных направлений для использования средств маткапитала у карельских семей. С начала 2024 года 685 семей в республике оплатили средствами маткапитала пребывание детей в дошкольных образовательных учреждениях на сумму свыше 23 миллионов рублей.

Родители могут оплатить услуги по содержанию и образованию детей как в государственных детских садах, так и в частных или у индивидуальных предпринимателей. В государственном и муниципальном дошкольном учреждении образовательные услуги предоставляются бесплатно. Оплате подлежит только содержание ребенка (присмотр и уход).

В частном детском саду с помощью сертификата на материнский капитал можно оплатить как образовательные услуги, так и услуги по присмотру и уходу. Однако отделение Социального фонда в Карелии оплачивает услуги только тем частным организациям и ИП, которые находятся на территории России и имеют лицензию на осуществление данного вида деятельности, подчеркнули в источнике.

Использовать средства материнского капитала можно на любого ребенка в семье. Оплатить его пребывание в детском саду и обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат

— отметила Юлия Ермакова, управляющий отделением Социального фонда в Карелии.

Для оплаты детского сада материнским капиталом родителям достаточно подать заявление на портале Госуслуг, указав сведения из договора на оказание образовательных услуг или услуг по присмотру и уходу за ребенком. Все необходимые сведения специалисты отделения СФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Также заявление можно подать в МФЦ или в клиентской службе отделения Социального фонда по республике Карелия.

С вопросами также можно обратиться в региональный контакт-центр по тел. 8 800 200-07-57 (звонок бесплатный, режим работы: пн — чт с 08.45 до 17.00, в пт — с 08.45 до 16.45).

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