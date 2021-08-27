В Карелии 73-летний водитель останется без машины за страсть к пьянству за рулем

Госавтоинспекторы поймали пожилого автомобилиста, который сел за руль в нетрезвом виде.

Инспекторы ДПС в Сортавальском районе отстранили от управления автомобилем «ВАЗ» 73-летнего водителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГИБДД.

Нарушитель по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей и будет лишен права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что мужчины Карелии превзошли женщин в страсти к выпивке за рулем.