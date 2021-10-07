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В Карелии адвокатов Кайдалова не пустили в суд из-за бутылки воды

Новости. Криминал
11:33, 07 Октября 2021
фото: Алексей Кайдалов в коридорах суда © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Защитников экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, не пропустили в здание Петрозаводского городского суда из-за попытки пронести в зал емкость с жидкостью.

Судья Петрозаводского горсуда Александр Мерков объявил перерыв в заседании по делу Алексея Кайдалова, поскольку на процесс не были пропущены его защитники.

Как заявил Мерков, адвокаты отказались выполнять законные требования пристава-исполнителя при допуске в здание, и в этой связи они не были допущены. Александр Мерков заявил, что суд расценивает действие адвокатов как воспрепятствование осуществлению правосудия.

Как выяснилось, у адвокатов Кайдалова возникла напряженная ситуация с приставами на входе в здание. Защитница экс-министра планировала пронести в зал бутылку минеральной воды, однако выслушала запрет. По ее словам, ей указали на то, что в емкости может быть алкоголь. Ей предложили открыть бутылку и отпить, доказав, что в емкости не спиртное. Адвокат заявила, что это противоречит инструкциям и потребовала составить акт о том, что она, по мнению приставов, проносит алкоголь в суд.

Суд без адвокатов начинать не стали. Объявлен перерыв.

Ранее Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге вернул дело Алексея Кайдалова в Карелию. После апелляционной жалобы адвокатов экс-министра Верховный суд России оставил решение Третьего кассационного суда в силе.

Напомним, глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля 2020 года по подозрению во взяточничестве. Позже Следком республики предъявил экс-министру транспорта Карелии и бывшему заместителю гендиректора аэропорта «Петрозаводск» по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионой взятки. За эти деньги от них ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего выгодное ему досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Кайдалов вину не признает и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарии

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drug
2021-10-07 12:01:41
Во всех судах города ПТЗ бардак.
Работников судов выходящих в магазин, покурить и т.д. при входе обратно в здания судов не останавливают, документы не проверяют, сумки не "осматривают", даже при условии, что рамки звенят.
На замечания приставы отвечают: мы их знаем в лицо и доверяем.
Немного учебы для приставов.
Тема: пронос на охраняемый объект (любой, не только суд) ВВ, ВУ и иных по их мнению запрещенных предметов.
В 99.9 % любой предмет на объект пронесет его работник.
Каким образом, их много, от шантажа, подкупа и до угроз.
Тротиловая шашка - взрывчатое вещество, представляет собой желтоватое кристаллическое вещество. На рамку не реагирует. Детонатор кладем под брючной ремень в районе металлической бляшки поясного ремня, звенит, а что звенит ?
Неужели вам кроме пропускного
и внутриобъектового режимов нечего не объясняли ?
Включайте парни иногда голову.
Сотрудников силовых ведомств прошу на мой текст не реагировать. Это стандартная тема для обучения по антитеррористической укрепленности и защищенности.
Изя
2021-10-07 11:50:04
Му но то как :)
Вася
2021-10-07 11:37:55
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