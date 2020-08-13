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В Карелии активная 81-летняя пользовательница соцсетей потеряла более 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:30, 14 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 81-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Мошенники похитили 883 836 рублей с ее банковской карты.

Женщина рассказала, что является активной пользовательницей социальных сетей. Ей захотелось узнать, можно ли перевести бонусные баллы с банковской карты на карту одного из сетевых продуктовых магазинов. Тогда она написала свой вопрос в тематической группе. Через некоторое время пенсионерке ответила девушка и обещала помочь. Однако, ей нужны были реквизиты банковской карты петрозаводчанки. Та их с легкостью сообщила и, когда стала получать коды в смс-сообщениях, то передавала их незнакомке. А через некоторое время обнаружила, что ее накопления с банковской карты исчезли.

Проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает: не передавайте незнакомцам данные вашей банковской карты и парольную информацию. Если хотите проконсультироваться, то обращайтесь в финансовое учреждение исключительно по официальным каналам.

Ранее желавшая обогатиться на бирже 74-летняя жительница Карелии потеряла 1 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-14 13:57:26
Какие коды и пароли в семнадцатом веке? Тогда их не было. Зато выжила наша цивилизация. С тех пор люди не изменились, а победа закрепилась на генном уровне.
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