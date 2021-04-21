Танки вновь проедут по Петрозаводску в День Победы

Военный парад в честь Дня Победы пройдет на площади Кирова в столице Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в карельской столице в День Победы запланированы праздничные мероприятия, в их числе — парад на площади Кирова. В то же время в городе не будет шествия «Бессмертного полка». Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети.

«В этот раз большинство памятных акций вновь пройдут в привычном формате. В Петрозаводске 9 мая мы сможем почтить память павших минутой молчания и преклонить колено у Могилы неизвестного солдата, возложить цветы к Вечному огню, памятнику морякам Онежской флотилии и стеле „Город воинской славы“. В честь 76-й годовщины Великой Победы на площади Кирова вновь состоится военный парад» — сообщается на странице губернатора.

При этом шествия «Бессмертного полка» в привычном виде не будет. Оно пройдет в режиме онлайн. Парфенчиков объяснил такое решение ситуацией с коронавирусом, который «еще не побежден».

«Однако, как бы ни хотелось нам пройти в строю „Бессмертного полка“, в этом году мы вынуждены снова провести акцию в онлайн-формате. Такое решение было принято по всей стране. Многие представители старшего поколения считают своей святой обязанностью принять участие в шествии, но мы не можем подвергать их риску. Коронавирус еще не побежден, не сформирован коллективный иммунитет. А наши ветераны, пожилые люди наиболее уязвимы перед инфекцией», — говорится на странице губернатора.

В прошлом году торжественные мероприятия не проводились из-за пандемии.

Напомним, в 2019 году танки разрушили асфальт в центре Петрозаводска. Гусеничная техника повредила дорожное покрытие на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра. Адмнистрации города пришлось искать спонсора, чтобы отремонтировать асфальт после парада.