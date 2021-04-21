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Танки вновь проедут по Петрозаводску в День Победы

Новости. Общество
10:22, 22 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Военный парад в честь Дня Победы пройдет на площади Кирова в столице Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в карельской столице в День Победы запланированы праздничные мероприятия, в их числе — парад на площади Кирова. В то же время в городе не будет шествия «Бессмертного полка». Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети.

«В этот раз большинство памятных акций вновь пройдут в привычном формате. В Петрозаводске 9 мая мы сможем почтить память павших минутой молчания и преклонить колено у Могилы неизвестного солдата, возложить цветы к Вечному огню, памятнику морякам Онежской флотилии и стеле „Город воинской славы“. В честь 76-й годовщины Великой Победы на площади Кирова вновь состоится военный парад» — сообщается на странице губернатора.

При этом шествия «Бессмертного полка» в привычном виде не будет. Оно пройдет в режиме онлайн. Парфенчиков объяснил такое решение ситуацией с коронавирусом, который «еще не побежден».

«Однако, как бы ни хотелось нам пройти в строю „Бессмертного полка“, в этом году мы вынуждены снова провести акцию в онлайн-формате. Такое решение было принято по всей стране. Многие представители старшего поколения считают своей святой обязанностью принять участие в шествии, но мы не можем подвергать их риску. Коронавирус еще не побежден, не сформирован коллективный иммунитет. А наши ветераны, пожилые люди наиболее уязвимы перед инфекцией», — говорится на странице губернатора.

В прошлом году торжественные мероприятия не проводились из-за пандемии.

Напомним, в 2019 году танки разрушили асфальт в центре Петрозаводска. Гусеничная техника  повредила дорожное покрытие на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра. Адмнистрации города пришлось искать спонсора, чтобы отремонтировать асфальт после парада.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-22 12:59:12
Про Лукашенко только было очень смешно.
udo
2021-04-22 12:53:59
Админ заблокировал кота неправильно. Но сделал полезное дело. Теперь совсем не вижу оффа. :)
Вася
2021-04-22 13:07:45
udo, А вот от микробов в бункерах не прятался никто и никогда.
udo
2021-04-22 13:44:40
Вася, прав. Люблю твои неожиданные мысли.))
Zim
2021-04-22 12:33:57
Зачем? В чем смысл танков в городе? В какой еще стране вдоль всех дорог расставлены «памятники»: таки, ракеты, самолеты, пушки, минометы и тд? Для кого и для чего все это?
Иван
2021-04-22 12:19:55
Достали уже правители воевать со всеми и бряцать оружием , одни уже остались в мире , изгоями стали .
stranger
2021-04-22 12:18:20
Танки, ракеты, МАХИ, размахи... Тракторов марки "ОНЕЖЕЦ" точно не увидим.
врунофф
2021-04-22 11:40:26
Россия сама будет устанавливать красные линии. / В.В. Путин. Президент Российской Федерации /
Off
2021-04-22 11:25:04
Ждём выступления Чепика о нарушении санитарного режима. Или это другое? :)
Беня
2021-04-22 12:19:36
Off, какое еще нарушение? Экипаж самоизолирован в танке :)
Off
2021-04-22 12:44:15
Беня, А зеваки?
Изя
2021-04-22 10:46:21
А в чём разница . по скоплению людей , при параде и бесмертном полку так губернатор и не сказал . :)
Беня
2021-04-22 12:27:59
Изя, объясняю популярно, для тех кто хоть и не в танке, а все одно не доходит.
Бессмертный полк это мероприятие, когда проспект Кырло-Мырло от площади до площади заполняется движущимся народом ПОЛНОСТЬЮ минут на двадцать пять. А шо бывает при параде - посмотри на картинке сам.
В этом и разница. Имеющий ум да сообразит :)
Изя
2021-04-22 13:35:01
Беня, ага , т.е при демонстрации и в "полку" народ может пойти и прийти не туда , а при параде военные идут строем куда надо , да)?)
udo
2021-04-22 10:42:17
Либералы ненавидят "Бессмертный полк" - единственное истинно народное шествие. Находят разные причины его приостановить.
Вася
2021-04-22 11:51:03
udo, зловещий погреб для семьи Лукашенко.
Вася
2021-04-22 11:40:15
udo, диво-дивное, чудо-чудное,
Изя
2021-04-22 10:46:47
udo, сам то веришь в это ?))))
udo
2021-04-22 12:50:32
Изя, да. Всегда пишу согласно своих убеждений. :) Это вы с занозой ищете проплаченных. Придет из магазина и оторвется. :)
театральный критик
2021-04-22 10:34:17
Либерастня в шоке :)
Вася
2021-04-22 12:02:47
театральный критик, Административные барьеры, которые надо преодолевать, раскачка, на которую никогда нет времени, завистливые враги, которым мы при случае дадим просраться,
Off
2021-04-22 11:23:07
театральный критик, ага . Они там а думе ..боятся танков . А ты боишься их ..
Изя
2021-04-22 10:47:11
театральный критик, а почему ? )))
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