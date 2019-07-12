Найден спонсор, готовый отремонтировать испорченный танками асфальт в Петрозаводске

Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова назвала сроки ремонта участков дорог, где тяжелая военная техника повредила верхний слой асфальта во время парада на День города.

В минувший четверг 10 июля в ходе выездного совещания заместитель главы Петрозаводска, руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова рассказала о ходе ремонта дорог в городе, который выполняет подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

Ведется ремонт асфальтобетонного покрытия как тротуаров, так и проезжей части.



Столица на Онего

"Часть тротуаров отремонтирована на улице Пушкинской, завершен ремонт на улице Шотмана, - пояснила Юлия Мизинкова, - начались работы на проспекте Карла Маркса и после бригада перейдет на проспект Ленина. Параллельно с пешеходной зоной ремонтируется и проезжая часть. Ведется асфальтирование Лососинского шоссе, после подрядчик перейдет на Первомайский проспект".

Дороги ремонтируются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Часть проезжих частей в центре города была повреждена гусеничными танками 29 июня во время парада в честь 75-й годовщины освобождения Петрозаводска от оккупации.

"Есть небольшие фрагменты повреждения верхнего слоя асфальта танками в местах разворотов и маневров, - признала Юлия Мизинкова. – Что-то будет отремонтировано подрядчиком в рамках контракта, те участки, которые не вошли в проект, будут восстановлены безвозмездно спонсорами".

По словам замглавы города Мизинковой, к таким участкам, которые не попали в рамки контракта, относится фрагмент дороги при подъезде к Советскому мосту.

"Уже есть организация, которая безвозмездно выполнит восстановление верхнего слоя асфальта у Советского моста, - заверила Юлия Мизинкова. – Работы будут завершены до конца июля".



Столица на Онего

Напомним, в Петрозаводске в 75-ю годовщину освобождения города от оккупации, 29 июня, прошел парад военной техники.

В нем приняли участие более 500 военнослужащих. Механизированную колонну возглавлял танк Т-34, за ним шли боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град".

В ходе парада гусеничные танки частично повредили верхний слой асфальта на центральных дорогах города. Ирина Мирошник пообещала, что все асфальтобетонное покрытие будет восстановлено – что-то в рамках контракта по ремонту дорог, участки, не попадающие в проект, отремонтируют за счет спонсоров.