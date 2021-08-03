В Карелии арестовали на 10 суток пьяного водителя, гонявшего по поселку без прав

Автоинспекторы задержали жителя Пряжинского района, который сел нетрезвым за руль и был без водительских прав.

Как сообщается в паблике полиции Прионежского района, в минувшую среду, 4 августа около 7 утра на автодороге вблизи поселка Новая Вилга автоинспекторы остановили автомобиль Mazda. Водитель, житель Пряжинского района, находился в состоянии опьянения и управлял им, не имея водительского удостоверения. Полицейские зафиксировали наличие у 27-летнего водителя 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мужчина был отстранён от управления и привлечён к административной ответственности. Мировым судьёй водителю было назначено наказание - административный арест на 10 суток.

В Госавтоинспекции Прионежского района напоминают, очевидцы пьяного вождения могут сообщить об этом в полицию по телефонам: (8142)73-90-22, 102 или 112.

Ранее под Петрозаводском автомобиль с пьяным водителем едва не улетел в реку.