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В Карелии арестовали водителя, сбившего ребенка и сбежавшего с места ДТП

Новости. Криминал
12:25, 21 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Избрана мера пресечения для 29-летнего мужчины, сбившего 13 подростка в Олонце.

Судом в отношении 29–летнего мужчины, подозреваемого в нарушении в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, в результате чего пострадал 13-летний ребенок, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, ДТП в Олонце произошло 18 октября. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ 21213», на улице Пролетарская сбил подростка. В результате наезда подросток, учащийся местной школы, получил тяжелые травмы и был доставлен в ДРБ Петрозаводска. А виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Следком Карелии возбудил дело по факту ДТП.

По данным следствия, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, неоднократно подвергался административному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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