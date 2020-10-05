В Карелии арестован пьяный водитель, перевозивший семью с детьми

В Кондопожском районе автоинспекторы остановили пьяного водителя без прав, в машине которого находились супруга и дети.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, водители продолжают грубо нарушать правила дорожного движения. Так, в Кондопожском районе на трассе "Кола" был остановлен водитель "Оки", который находился в состоянии опьянения. Прибор алкотестора зафиксировал 1.62 промилле. В машине нарушителя находились его жена и дети.

Ранее водитель уже был лишён права управления за употребление алкоголя после ДТП. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а нарушитель арестован.

В поселке Новая Вилга в Прионежском районе остановили для проверки автомобиль Hyundai. За рулём автомобиля находилась автоледи 1983 года рождения с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования девушка отказалась. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, а нарушительницу ожидает суд.

А в поселке Бесовец Прионежского района отстранили от управления автомобилем Chevrolet Niva 44-летнего водителя. Его машину отправили на спецстоянку. Нарушителя ждет суд.

Ранее более 40 пьяных водителей были пойманы инспекторами за неделю в Карелии.