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В Карелии арестованы мужчина и подросток, забившие до смерти своего приятеля

Новости. Криминал
11:42, 03 Марта 2022
фото: © © Антон Новгородов / ИА PrimaMedia

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В Пудоже нашли труп мужчины, в его смерти подозреваются 42-летний и 15-летний горожане.

Труп мужчины с телесными повреждениями был обнаружен 28 февраля. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 27 февраля в квартире жилого дома в Пудоже между общими знакомыми произошел конфликт. Двое мужчин на почве личной неприязни избили потерпевшего, нанося удары руками и ногами по голове. В результате полученных травм через несколько часов потерпевший скончался.

В кратчайшие сроки следователями были приняты все возможные меры к установлению личности подозреваемых и их задержанию. Установлено, что одному из них 42 года, а другому 15 лет. Допрошенные вину в совершении преступления признали полностью.

Пудожский районный суд 2 марта 2022 года удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в Следкоме республики.

Ранее сообщалось, в Карелии будут судить мужчину, забившего знакомого до смерти 1 января.

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