В Карелии автомобилистка получила травмы в аварии

В дорожной аварии получила травмы женщина, находившаяся за рулем автомобиля.

Авария произошла в Беломорске в субботу вечером, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

30-летний водитель автомобиля «Mazda 3» двигался позади колонны из четырех машин. Он начал совершать маневр обгона, выехав на встречную полосу. 43-летняя водитель автомобиля «Жигули» седьмой модели ехала в середине колонны. Она также пошла на обгон, не включив заблаговременно сигнал указателем поворота, не убедившись в безопасности маневра.

Во время выезда автомобиля «Жигули» из колонны на полосу встречного движения произошло столкновение машин.

В ДТП травмирована водитель автомобиля Жигули. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске мужчина на электросамокате врезался в автомобиль.