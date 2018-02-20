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Новости. Криминал
13:17, 20 Февраля 2018

В Карелии бабушка перевела мошенникам более 1 млн, эти деньги они с мужем копили много лет


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В Питкярантском районе 86-летняя женщина по просьбе незнакомца в течение нескольких дней переводила на неизвестные счета крупные суммы денег.

Как рассказали в карельском МВД, в понедельник днем к участковому уполномоченному полиции Питкярантского района обратились сотрудники почты.

"Они были обеспокоены тем, что пенсионерка уже несколько раз переводила крупные суммы на неизвестные счета. Когда пожилая женщина собралась в очередной раз осуществить денежный перевод, работники почты остановили ее и сообщили в полицию", - отметили в министерстве.

Поговорив с 86-летней женщиной, на которую указали сотрудники почты, полицейский пришел к выводу, что бабушка стала жертвой аферистов.

"7 февраля пенсионерке позвонил мужчина, представился сотрудником некой фирмы, и пояснил, что ей полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар. Была обещана сумма в 500 тысяч рублей, но для ее получения необходимо сделать определенные взносы и перевести на счет банковской карты 32 тысячи рублей. После этого пенсионерке вновь позвонили и сообщили, что необходимо оплатить еще 36 тысяч рублей. В течение следующих десяти дней потерпевшая разными способами перевела на неизвестные ей счета сумму, превышающую миллион рублей", - сообщили в ведомстве. Эти деньги женщина вместе с мужем копили много лет.

В МВД добавили, что даже после разговора с полицейским потерпевшая не поверила, что стала жертвой мошенников и продолжает ждать обещанной компенсации.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тамара
2018-02-20 15:53:34
Кроме слово ДУРА,уж простите, ничего не напрашивается....
Горожанин
2018-02-20 16:55:42
Тамара, умных тоже обманывают. Еще как!
кир
2018-02-20 15:47:10
В своей стране не смеют принять фатальные законы для нелюдей. Кто мы?
Беня
2018-02-20 15:39:07
Боже, храни Альцгеймера! подальше от меня...
Горожанин
2018-02-20 15:10:59
Кроме работников почты, о бабушке позаботиться некому! Работники почты у нас оказывается должны еще и граждан от мошенников защищать, хотя им за это не платят! Им и вообще-то мало платят. Однозначно, государство здесь не обеспечило конституционное право бабушки - распорядиться своими деньгами по своему усмотрению! Она не собиралась отдавать их мошенникам, и нас есть специально обученные люди, зарплату за борьбу с мошенниками получающие! Так что не надо ерничать над несчастной бабушкой. Миллион у нее наверняка "трудовой", накопленный
однозначно
2018-02-20 13:36:18
Имеет конституционное право распоряжаться законными сбережениями по своему усмотрению.
YellowSubmarine
2018-02-20 13:19:27
"Откуда у неё такие деньги?!" (с)
Гость
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