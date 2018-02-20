В Карелии бабушка перевела мошенникам более 1 млн, эти деньги они с мужем копили много лет

В Питкярантском районе 86-летняя женщина по просьбе незнакомца в течение нескольких дней переводила на неизвестные счета крупные суммы денег.

Как рассказали в карельском МВД, в понедельник днем к участковому уполномоченному полиции Питкярантского района обратились сотрудники почты.

"Они были обеспокоены тем, что пенсионерка уже несколько раз переводила крупные суммы на неизвестные счета. Когда пожилая женщина собралась в очередной раз осуществить денежный перевод, работники почты остановили ее и сообщили в полицию", - отметили в министерстве.

Поговорив с 86-летней женщиной, на которую указали сотрудники почты, полицейский пришел к выводу, что бабушка стала жертвой аферистов.

"7 февраля пенсионерке позвонил мужчина, представился сотрудником некой фирмы, и пояснил, что ей полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар. Была обещана сумма в 500 тысяч рублей, но для ее получения необходимо сделать определенные взносы и перевести на счет банковской карты 32 тысячи рублей. После этого пенсионерке вновь позвонили и сообщили, что необходимо оплатить еще 36 тысяч рублей. В течение следующих десяти дней потерпевшая разными способами перевела на неизвестные ей счета сумму, превышающую миллион рублей", - сообщили в ведомстве. Эти деньги женщина вместе с мужем копили много лет.

В МВД добавили, что даже после разговора с полицейским потерпевшая не поверила, что стала жертвой мошенников и продолжает ждать обещанной компенсации.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.