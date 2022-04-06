В Карелии бизнесмену грозит 6 лет колонии за мошенничество с налоговым вычетом

В Сортавальском районе руководитель двух компаний рассчитывал незаконно получить налоговый вычет.

В Следственном управлении МВД по Карелии окончено расследование уголовного дела о покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Обвиняемый — 56-летний руководитель двух организаций, зарегистрированных на территории Сортавальского района. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что бизнесмен предоставил в налоговый орган документы о мнимой сделке для возмещения из федерального бюджета налога на добавленную стоимость на сумму более 110 000 рублей. В декларации в качестве основания была указана сделка купли-продажи башенного крана. Однако в действительности покупателем и продавцом в ней выступали фирмы, принадлежащие обвиняемому. В возмещении налога руководителю компаний было отказано, а материалы проверки направлены в органы внутренних дел.

Органами следствия проведены все необходимые следственные действия по уголовному дел. Всестороннее исследование фактов позволило установить причастность фигуранта к совершению преступления и собрать достаточную доказательную базу для предъявления ему обвинения.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Ранее бизнесвумен в Карелии попалась на мошенничестве с налогами.