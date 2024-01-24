В Карелии благодаря программе реабилитации оснастят три медицинских учреждения

В 2024 году на эти цели предусмотрено 207,5 млн рублей.

Как в личном профиле рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в 2024 году по программе медицинской реабилитации, инициированной президентом России, в республике оснастят три медицинских учреждения.

По словам министра, в Детскую республиканскую больницу им И. Н. Григовича поступит 22 единицы, в Беломорскую ЦРБ — 121 единица и в Межрайонную больницу № 1 — 117 единиц медицинской техники. «На эти цели предусмотрено 207,5 млн рублей», — подчеркнул Охлопков.





«Напомню, что за два года реализации программы освоено более 350 млн рублей: 828 единиц оборудования приобретено для отделений медицинской реабилитации Пряжинской ЦРБ, Городской детской больницы, Госпиталя для ветеранов войн, Городской поликлиники № 2 и Сегежской ЦРБ», — заключил министр здравоохранеия региона.