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В Карелии более 5 тысяч гектаров земли засадили молодыми деревьями

Новости. Общество
15:06, 24 Июня 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Смирнов Владимир
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Мероприятия в рамках нацпроекта "Экология" удалось выполнить до наступления жаркой погоды, сообщили в Минприроды Карелии.

Искусственное лесовосстановление в Карелии выполнено на площади 6663 гектаров или 103 % от плана. В том числе посев – 1650 гектаров, посадка – 5013 гектаров.

Арендаторам лесных участков предстоит провести мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, в том числе минерализацию почвы, и выполнить уходы за лесными культурами.

Лесничества также следят за приживаемостью лесных культур. В результате такой работы арендаторы высадили в этом году взамен погибших насаждений лесные культуры на площади 3496 гектаров.

Оценку приживаемости лесных культур по приживаемости посадок этого года проведут осенью.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч польских саженцев украсят Петрозаводск.

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