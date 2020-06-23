В Карелии более 5 тысяч гектаров земли засадили молодыми деревьями

Мероприятия в рамках нацпроекта "Экология" удалось выполнить до наступления жаркой погоды, сообщили в Минприроды Карелии.

Искусственное лесовосстановление в Карелии выполнено на площади 6663 гектаров или 103 % от плана. В том числе посев – 1650 гектаров, посадка – 5013 гектаров.

Арендаторам лесных участков предстоит провести мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, в том числе минерализацию почвы, и выполнить уходы за лесными культурами.



Лесничества также следят за приживаемостью лесных культур. В результате такой работы арендаторы высадили в этом году взамен погибших насаждений лесные культуры на площади 3496 гектаров.

Оценку приживаемости лесных культур по приживаемости посадок этого года проведут осенью.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч польских саженцев украсят Петрозаводск.