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В Карелии будут развивать добровольчество в сфере культуры

Новости. Культура
18:00, 06 Марта 2020
фото: © Ресурсный центр добровольчества Карелии
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Замминистра культуры Карелии Варвара Лебедева и руководитель Ресурсного центра добровольчества Дарья Маковецкая провели пресс-конференцию, сообщили в Центре.

В рамках пресс-конференции представлен флагманский проект развития добровольчества в сфере культуры в 2020 году – "Арт-коллаборация добровольчества Карелии". В феврале этого года проект получил поддержку президентских грантов. Проект позволит подготовить специалистов учреждений культуры всех районов Карелии по организации работы с добровольцами, а также и самих добровольцев разного возраста для помощи в учреждениях культуры Карелии.

"Нам важно, чтобы проект наладил взаимодействие между учреждениями культуры и людьми, которые хотят помогать, при этом учитывая специфику каждого учреждения. Только качественный подход с обеих сторон поможет по-новому посмотреть на сферу культуры, при этом развивая ее", – рассказала Дарья Маковецкая.

В рамках проекта лидеры добровольческих программ смогут пройти стажировки в учреждениях культуры Северо-Запада и Центра России.

Инфраструктурным наследием "Арт-коллаборации" станут три дорожные карты по обучению специалистов учреждений культуры, тим-лидеров добровольцев и добровольцев общего профиля в сфере культуры, а также добровольческие программы, которые будут использоваться сотрудниками учреждений культуры в построектный период.

Ранее сообщалось, что волонтеров Карелии будут отбирать на крупные российские и международные проекты.

 

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