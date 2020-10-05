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В Карелии будут судить 18-летнего юношу за продажу наркотиков

Новости. Криминал
14:15, 06 Октября 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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За незаконный сбыт наркотиков в Сегеже в суде ответит молодой человек, который сам употреблял запрещенные вещества.

По сообщению прокуратуры Карелии, молодой человек обвиняется в том, что на протяжении 2019 года неоднократно, в том числе в группе с другим несовершеннолетним, незаконно сбывал жителям Сегежи различные наркотические средства. При этом, как установлено следствием, в момент совершения преступлений обвиняемый сам находился в состоянии наркотического опьянения.

Вмененные обвиняемому преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, за их совершение законодатель предусматривает наказание в виде лишения свободы.

В ходе предварительного расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемый признал, активно содействовал правоохранительным органам в их раскрытии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сегежский городской суд.

Ранее интернет-торговцев наркотиками приговорили в Петрозаводске к 13 годам колонии.

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