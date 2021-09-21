В Карелии будут судить 58-летнего педофила, который в лесу приставал к ребенку

В Костомукше под суд пойдет педофил, совершивший действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователями следственного отдела Костомукши завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В сентябре 2016 года в правоохранительные органы поступило заявление, согласно которому неустановленное лицо, находясь в лесном массиве, расположенном вблизи ул. Первооткрывателей в Костомукше, совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.



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Данное преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако в результате кропотливой совместной с сотрудниками полиции следственно-оперативной работы, обвиняемый был установлен, задержан и заключен под стражу.

При проведении следственных действий обвиняемый признал вину и не отрицал свою причастность к данному преступлению.

В настоящее время следователями допрошены все участники тех событий, проведен весь комплекс следственных мероприятий, собрана необходимая доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 20 лет.