В Карелии будут судить безработного мужчину, вырастившего 26 кустов конопли

Жителю Медвежьегорского района грозит до 2 лет колонии, сообщили в прокуратуре Карелии.

С марта по август 2019 года 53-летний безработный гражданин в снимаемой им квартире выращивал для собственного употребления коноплюю. Семена мужчина приобрел через Интернет. Он также оборудовал квартиру необходимыми для оптимизации условий произрастания вентиляторами и осветительными приборами с отражателями.

Сотрудниками полиции при осмотре жилища были обнаружены и изъяты 26 растений конопли, содержащих наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.