В Карелии будут судить безработного мужчину, вырастившего 26 кустов конопли

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Жителю Медвежьегорского района грозит до 2 лет колонии, сообщили в прокуратуре Карелии.
С марта по август 2019 года 53-летний безработный гражданин в снимаемой им квартире выращивал для собственного употребления коноплюю. Семена мужчина приобрел через Интернет. Он также оборудовал квартиру необходимыми для оптимизации условий произрастания вентиляторами и осветительными приборами с отражателями.
Сотрудниками полиции при осмотре жилища были обнаружены и изъяты 26 растений конопли, содержащих наркотическое средство тетрагидроканнабинол.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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