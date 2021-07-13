В Карелии будут судить бизнесменов, построивших новое аварийное жилье за 90 млн рублей

Два предпринимателя обвиняются в мошенничестве при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Беломорском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

По версии следствия, два предпринимателя совершили по предварительному сговору хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 90 млн рублей, выделенных для реализации региональной программы по расселению аварийки.

Бизнесмены построили 10 многоквартирных домов в Беломорске и других населенных пунктах района. При этом работы велись с нарушениями строительных норм, без проведения инженерных изысканий и подготовки проектной документации, с применением некачественных строительных материалов и неквалифицированной рабочей силы.

Все дома были проданы администрации Беломорского района в рамках программы по расселению из аварийного фонда. Но переселенцы прожили в новостройках недолго. Дома были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Уголовное дело было возбуждено по итогам надзорной проверки, проведенной прокуратурой Беломорского района.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Беломорский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее глава Минстроя Карелии, рассказал где построят дома для переселенцев из аварийного фонда.