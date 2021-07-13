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В Карелии будут судить бизнесменов, построивших новое аварийное жилье за 90 млн рублей

Новости. Общество
16:35, 13 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Два предпринимателя обвиняются в мошенничестве при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Беломорском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

По версии следствия, два предпринимателя совершили по предварительному сговору хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 90 млн рублей, выделенных для реализации региональной программы по расселению аварийки.

Бизнесмены построили 10 многоквартирных домов в Беломорске и других населенных пунктах района. При этом работы велись с нарушениями строительных норм, без проведения инженерных изысканий и подготовки проектной документации, с применением некачественных строительных материалов и неквалифицированной рабочей силы.

Все дома были проданы администрации Беломорского района в рамках программы по расселению из аварийного фонда. Но переселенцы прожили в новостройках недолго. Дома были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Уголовное дело было возбуждено по итогам надзорной проверки, проведенной прокуратурой Беломорского района.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Беломорский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее глава Минстроя Карелии, рассказал где построят дома для переселенцев из аварийного фонда.

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Комментарии

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User
2021-07-13 18:17:17
А те кто осуществлял надзор и подписал разрешение на ввод в эксплуатацию этих объектов не при делах, типа? :)
кир
2021-07-13 18:30:05
User, это не дело сторожа, уехавшего в Питер за халявой. Видимо, халява не удалась, если тут сидишь и ноешь на дежурстве.
Клещ
2021-07-13 17:52:28
а стройнадзор? а органы местного самоуправления? а минстрой? они то где в это время, пока строилось были?
Гость
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