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В Карелии будут судить бывшего лесничего, набравшего взяток на 600 тысяч рублей

Новости. Общество
09:00, 06 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Калевальском районе лесничий неоднократно получал взятки от "черных" лесорубов, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год обвиняемая, действуя в составе группы лиц совместно с другими сотрудниками Калевальского центрального лесничества, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неоднократно получала взятки. Деньги бывшему лесничему передавали те, кто незаконно осуществлял заготовку древесины в лесничестве. За это лесничий «прикрывал» «черных» лесорубов.  Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудники Управления ФСБ по Карелии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение. После вручения уголовного дела обвиняемой оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели на пожаре бабушки и внучки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-06 10:58:25
Дают - бери, а бьют - беги. А вот в Финляндии... Оказалось, что все виды деятельности Финляндии основаны на вывозе необработанного леса из России. Просто песня! Путин запретил вывозить из России необработанный лес.
нетюлень
2021-03-06 11:29:45
кир, до того запрещал Ельцин и тот же Путин раза два. Ну и что? Китайские товарищи нахмурят 1(одну)бровь - и будем вывозить как миленькие. Про финнов - очередная ложь, под которую вам приятно жалеть себя.
И о цифрах. 600 тысяч за 60 месяцев. Похоже не на "борьбу с коррупцией", а на сбор палок... посреди леса.
Гость
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