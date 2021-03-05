В Карелии будут судить бывшего лесничего, набравшего взяток на 600 тысяч рублей

В Калевальском районе лесничий неоднократно получал взятки от "черных" лесорубов, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год обвиняемая, действуя в составе группы лиц совместно с другими сотрудниками Калевальского центрального лесничества, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неоднократно получала взятки. Деньги бывшему лесничему передавали те, кто незаконно осуществлял заготовку древесины в лесничестве. За это лесничий «прикрывал» «черных» лесорубов. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудники Управления ФСБ по Карелии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение. После вручения уголовного дела обвиняемой оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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